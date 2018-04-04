4 апреля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турция, Россия и Иран продолжат совместную борьбу против терроризма в Сирии. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Роухани 4 апреля в Анкаре.

Главы трех стран выразили свою решимость "противостоять сепаратистским движениям, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также действиям, угрожающим национальной безопасности соседних стран".

Первый саммит Турция-Россия-Иран на уровне лидеров трех стран прошел в Сочи 22 ноября 2017 года. Следующая встреча президентов пройдет в Тегеране.-0-