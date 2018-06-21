Турция вводит ответные таможенные пошлины для товаров из США

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Турции объявило о решении ввести ответные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

Министр подчеркнул, что из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около $260 млн. Чтобы компенсировать потери, руководство страны вводит дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на товары из США.

Ранее правительство США объявило о введении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия. По информации агентства Associated Press, Турция поставляет в США сталь и алюминий стоимостью $1,1 млрд.-0-