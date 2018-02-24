Туск: планы Великобритании по Brexit - иллюзия

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в ходе прошедшей в Брюсселе пресс-конференции, что видение Великобританией "Брексита" является "полнейшей иллюзией". Также он указал на невозможность избирательного подхода Королевства к выстраиванию отношений с ЕС, передают информагентства.

При этом Туск заметил, что сам почерпнул информацию из СМИ и не уверен в ее абсолютной достоверности. Однако он в дал понять, что в любом случае Великобритании не удастся выстроить отношения с ЕС только на выгодных для себя условиях.