Тысячи паломников и туристов прибывают в Вифлеем

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи паломников и туристов в эти дни прибывают в Вифлеем, сообщают информагентства.

Верующие стремятся попасть на праздник в город, где согласно церковному преданию появился на свет Иисус Христос. На всенощной мессе в церкви Рождества, что станет главным событием празднований, ожидается большое количество людей. Поэтому меры безопасности усилены.

Также тысячи людей ожидаются на традиционное рождественское богослужение в соборе Святого Петра, которое проведет Папа Римский Франциск. Под звуки колоколов и органа понтифик обратится к прихожанам с посланием "Миру и граду".-0-