Тысячи паломников и туристов прибывают в Вифлеем

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи паломников и туристов в эти дни прибывают в Вифлеем, сообщают информагентства.
Верующие стремятся попасть на праздник в город, где согласно церковному преданию появился на свет Иисус Христос. На всенощной мессе в церкви Рождества, что станет главным событием празднований, ожидается большое количество людей. Поэтому меры безопасности усилены.
Также тысячи людей ожидаются на традиционное рождественское богослужение в соборе Святого Петра, которое проведет Папа Римский Франциск. Под звуки колоколов и органа понтифик обратится к прихожанам с посланием "Миру и граду".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN