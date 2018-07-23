Тысячи сирийских боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч сирийских боевиков добровольно согласились покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии и переместиться на север страны - в Идлиб. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
По имеющейся информации, непримиримые боевики, которые решили добровольно покинуть подконтрольные правительственным войскам территории, выходят вместе с семьями. Они могут вывезти с собой не более одного автомата на одного взрослого мужчину и три снаряженных магазина. Полевым командирам разрешено оставить пистолет.
Что касается взрывчатых предметов, поясов шахидов, гранат, снайперских винтовок, это вооружение вывозить запрещено.
Ранее между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в провинции Эль-Кунейтра было достигнуто локальное примирение. По его условиям, часть боевиков сдалась властям, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни. Те, кто отказался сложить оружие, могут выехать в провинцию Идлиб.-0-
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