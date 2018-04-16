У берегов Австралии акула напала на серфингиста

Третий этап Мировой Лиги серфинга был приостановлен по серьезным причинам. Акула напала на 37-летнего серфера Алехандро Травальини недалеко от места соревнований. Об этом сообщает агентство AP.

В результате спортсмен получил тяжелые травмы обеих ног. Несмотря на это, он смог добраться до берега, откуда его доставили в больницу.

Организаторы этапа Мировой Лиги серфинга отложили проведение соревнований и исследовали акваторию. Через два часа после нападения спасатели обнаружили недалеко от пляжа четырехметровую акулу. Организаторы увеличили количество дронов и гидроциклов, и после этого с задержкой на час состязания возобновились.