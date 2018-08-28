У берегов Индонезии произошло новое землетрясение

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня у берегов Индонезии, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км, эпицентр находился в 86 км к юго-востоку от индонезийского города Купанг.

По данным индонезийского портала Detik, информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Сейсмическая активность не прекращается в регионе с 5 августа, когда на индонезийском острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 550 человек. Из-за многочисленных афтершоков жители острова боятся оставаться в своих домах, многие по-прежнему ночуют в палатках на улице или в эвакуационных центрах.-0-