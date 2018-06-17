17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Испании перевернулась лодка с мигрантами, сообщают информагентства.
В результате крушения судна недалеко от Альмерии (юго-восток испанского побережья Средиземного моря) пропали более 40 мигрантов. Их разыскивают испанские спасатели.
Всего на борту лодки находились 47 человек, четверых из них удалось спасти. Они вертолетом переправлены на берег.-0-
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