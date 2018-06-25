У берегов Ливии спасены 948 мигрантов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отрядам береговой охраны Ливии удалось спасти 948 мигрантов, которые пытались преодолеть Средиземное море на пути в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

24 июня спасатели обнаружили у западного побережья Ливии группу мигрантов, направлявшихся в Евросоюз. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти 458 человек, среди которых было 70 детей.

Позднее еще одно судно с 490 мигрантами на борту было замечено у побережья города Гарабулли (Ливия). В числе спасенных во время повторной операции оказались 75 женщин и 20 детей.

Сообщается, что во время проведения спасательных операции были обнаружены тела десяти погибших.

Все 948 мигрантов были доставлены в специальный центр при базе ВМС Ливии неподалеку от Триполи, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

С 2015 года из-за эскалации конфликтов в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки значительно возрос приток беженцев в Европу. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, на территории которой, по данным местных властей, находятся около 700 тыс. мигрантов.-0-