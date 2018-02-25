У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,4

Подземный толчок магнитудой 7,4 зафиксировали в воскресенье у берегов островного государства Папуа-Новая Гвинея. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км и располагался на расстоянии 104 км к западу от города Менди, в котором проживает около 26 тыс. человек.

Данных о сообщениях и разрушениях не поступало.