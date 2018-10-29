У берегов Сальвадора зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Сальвадора 28 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения находился в 111,3 км к северо-востоку от города Сонсонате, где проживает около 59 тыс. жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 24,7 км.

Сведений о пострадавших, разрушениях либо об угрозе цунами нет.-0-