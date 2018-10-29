У берегов Сальвадора зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Сальвадора 28 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения находился в 111,3 км к северо-востоку от города Сонсонате, где проживает около 59 тыс. жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 24,7 км.
Сведений о пострадавших, разрушениях либо об угрозе цунами нет.-0-
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