У испанского побережья погибли 5 мигрантов, еще 17 спасены

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У испанского побережья перевернулось судно с мигрантами, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что трагедия произошла вблизи от испанского острова Альборан в Средиземном море. Спасательные службы смогли спасти 17 человек, их доставили в порт Альмерии.
Средиземноморский маршрут является основным путем прибытия мигрантов в Европейский союз. По данным Международной организации по миграции, число мигрантов и беженцев, доставленных с начала 2018 года в Европу по Средиземному морю, превысило 15 тыс. человек. При этом свыше 500 человек погибли в пути.-0-
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