У миссии НАТО в Афганистане - новый командующий

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческую миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support) возглавил американский генерал Остин Скотт Миллер, который сменил на этом посту Джона Николсона. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса. Выступая на церемонии в Кабуле, Миллер заявил, что ему предстоит принимать жесткие решения.

В подчинении Миллера - 16 тыс. военнослужащих НАТО, которые базируются в Афганистане. Основная их миссия - подготовка и обучение солдат правительственных войск. Миллер стал девятым американским командующим западных коалиционных сил в Афганистане за 17 лет базирования в стране военных миротворческих миссий.

В послужном списке Миллера - операции в Сомали, Афганистане и Ираке, в ходе которых он лично возглавлял антитеррористические миссии.-0-