У побережья Папуа-Новой Гвинеи зафиксировано новое мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Подземные толчки у северо-восточной части части острова зафиксировали в 20-40 по минскому времени. Эпицентр находился в 43 км восточнее города Тарон, провинция Новая Ирландия. Глубина залегания очага составила 10 км.
Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало. На прошлой неделе жертвами землетрясения магнитудой 7,5 стали около 80 человек.
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