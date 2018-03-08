У побережья Папуа-Новой Гвинеи зафиксировано новое мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки у северо-восточной части части острова зафиксировали в 20-40 по минскому времени. Эпицентр находился в 43 км восточнее города Тарон, провинция Новая Ирландия. Глубина залегания очага составила 10 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало. На прошлой неделе жертвами землетрясения магнитудой 7,5 стали около 80 человек.