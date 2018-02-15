У Политехнического музея в Москве обрушился грунт, погиб человек

15 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при обрушении грунта возле находящегося на реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"По адресу Новая площадь, д. 3/4 произошло обрушение грунта на стройке. В результате один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП дежурят три автомобиля скорой помощи.

С 2013 года здание Политехнического музея находится на реконструкции.-0-