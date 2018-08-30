У церкви в Риме обрушилась крыша

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У церкви Сан-Джузеппе-деи-Фален в центре Рима недалеко от античного форума обрушилась крыша. Об этом сообщает издание "Медуза".

К моменту обрушения церковь была закрыта для посещения. В результате падения кусков кровли повреждена античная Мамертинская тюрьма, которая находится под церковью.

Причины происшествия пока неизвестны. Сведений о пострадавших не поступало.-0-