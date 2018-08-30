У церкви в Риме обрушилась крыша

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У церкви Сан-Джузеппе-деи-Фален в центре Рима недалеко от античного форума обрушилась крыша. Об этом сообщает издание "Медуза".
К моменту обрушения церковь была закрыта для посещения. В результате падения кусков кровли повреждена античная Мамертинская тюрьма, которая находится под церковью.
Причины происшествия пока неизвестны. Сведений о пострадавших не поступало.-0-
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