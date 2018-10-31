У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв небольшой силы произошел у здания УФСБ РФ в Архангельске, один человек погиб, сообщает ТАСС.

Экстренные службы отметили, что пострадавший скончался при оказании помощи. Уточняется, что погибший не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Губернатор региона Игорь Орлов сообщил, что ведется осмотр места происшествия.

"Сейчас те, кто отвечает за оценку ситуации, осмотр места происшествия, выработку первых действий, ведут необходимые работы. Произошло это считаные минуты назад, скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо", - сказал Орлов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, "на месте работают оперативные службы, в том числе пожарные и спасатели, никаких работ, кроме следственных, уже не нужно".

Здание управления УФСБ находится в центре Архангельска на Троицком проспекте, недалеко от областного театра драмы и крупных торговых центров.-0-