Убийство журналиста Хашукджи было тщательно спланировано - Эрдоган

23 октября, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джемаля Хашукджи в Стамбуле было тщательно спланированным. Об этом он рассказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
"Джемаль Хашукджи стал жертвой зверского преступления. Об этом говорят данные следствия по делу об убийстве журналиста", - заявил Реджеп Эрдоган.
Президент Турции рассказал, что накануне убийства две группы лиц, причастных к преступлению, посетили генконсульство в Стамбуле, Белградский лес и район Ялова.
Он также предложил Эр-Рияду судить причастных к убийству Джемаля Хашукджи саудовцев в Стамбуле. Кроме того, по словам турецкого лидера, на фоне преступления, совершенного в саудовской дипмиссии в Стамбуле, актуализировалась необходимость пересмотра Венской конвенции о консульских сношениях.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.
Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства.
МВД Турции начало расследование, были проведены осмотр здания генконсульства и резиденции генконсула.
Эр-Рияд поначалу опроверг информацию о том, что Джемаль Хашукджи был убит в здании дипмиссии, но все же 19 октября признали факт гибели журналиста.-0-
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