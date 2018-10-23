Убийство журналиста Хашукджи было тщательно спланировано - Эрдоган

23 октября, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джемаля Хашукджи в Стамбуле было тщательно спланированным. Об этом он рассказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

"Джемаль Хашукджи стал жертвой зверского преступления. Об этом говорят данные следствия по делу об убийстве журналиста", - заявил Реджеп Эрдоган.

Президент Турции рассказал, что накануне убийства две группы лиц, причастных к преступлению, посетили генконсульство в Стамбуле, Белградский лес и район Ялова.

Он также предложил Эр-Рияду судить причастных к убийству Джемаля Хашукджи саудовцев в Стамбуле. Кроме того, по словам турецкого лидера, на фоне преступления, совершенного в саудовской дипмиссии в Стамбуле, актуализировалась необходимость пересмотра Венской конвенции о консульских сношениях.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства.

МВД Турции начало расследование, были проведены осмотр здания генконсульства и резиденции генконсула.

Эр-Рияд поначалу опроверг информацию о том, что Джемаль Хашукджи был убит в здании дипмиссии, но все же 19 октября признали факт гибели журналиста.-0-