Убийце четырех человек в Нэшвилле предъявлены обвинения и определен залог в $2 млн

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трэвису Райнкину предъявлены официальные обвинения в убийстве четырех человек в городе Нэшвилл (США, штат Теннесси). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правление полиции Нэшвилла.

Отмечается, что сейчас подозреваемый заключен в городскую тюрьму. Залог под освобождение обвиняемого до начала суда назначен в $2 млн.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля мужчина устроил стрельбу из винтовки AR-15 около кафе Waffle House. Два человека погибли у входа в кафе, еще двое - в помещении. Когда преступник перезаряжал винтовку, его смог разоружить один из посетителей. Стрелявшему удалось скрыться, в его поисках были задействованы свыше 100 полицейских. Позднее стало известно, что стрельбу устроил 29-летний Трэвис Райнкин, его задержала полиция. -0-