Убытки немецких фермеров из-за жары достигнут миллиарда евро

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномальная жара в Германии нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству страны: немецкие фермеры потеряли свыше 30% среднегодового урожая, что обернется экономическим ущербом в 1 млрд евро, сообщает Euronews.

Сильнее всего от палящего солнца пострадали зерновые и рапс.

В некоторых районах страны дождей не было с апреля, а температура воздуха в последние дни не опускается ниже 30 градусов по Цельсию. Согласно прогнозам метеорологов, 2 августа в отдельных регионах столбик термометра поднимется до рекордных 39 градусов.

Глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид требует от правительства помощи. Чтобы предотвратить столь серьезные убытки в будущем, он также предлагает создать необлагаемые налогом резервы на случай непредвиденных трудностей. Министерство сельского хозяйства ФРГ намерено рассмотреть этот вопрос на заседании 1 августа.-0-