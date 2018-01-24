Участники Давосского форума создадут Глобальный центр по кибербезопасности

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный центр по вопросам кибербезопасности начнет работу 25 января под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка РФ Станислав Кузнецов, сообщает ТАСС.
В создании центра принимали участие почти все страны, объединенные под эгидой ВЭФ.
"Для киберпреступников и хакеров не существует границ между государствами. Они действуют в глобальном масштабе. Это значит, что мы должны продолжать наращивать сотрудничество между правительствами и организациями по всему миру", - отметил Станислав Кузнецов.
По его словам, центр по вопросам кибербезопасности возьмет на себя роль платформы по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить по трем ключевым направлениям. Ими станут сотрудничество между государственными и частными корпорациями, формирование необходимых условий для организации постоянного обмена информацией и независимая оценка и анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит 23-26 января в Давосе (Швейцария). В нем принимают участие лидеры европейских, ближневосточных и азиатских государств.-0-
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