Участники Давосского форума создадут Глобальный центр по кибербезопасности

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный центр по вопросам кибербезопасности начнет работу 25 января под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка РФ Станислав Кузнецов, сообщает ТАСС.

В создании центра принимали участие почти все страны, объединенные под эгидой ВЭФ.

"Для киберпреступников и хакеров не существует границ между государствами. Они действуют в глобальном масштабе. Это значит, что мы должны продолжать наращивать сотрудничество между правительствами и организациями по всему миру", - отметил Станислав Кузнецов.

По его словам, центр по вопросам кибербезопасности возьмет на себя роль платформы по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить по трем ключевым направлениям. Ими станут сотрудничество между государственными и частными корпорациями, формирование необходимых условий для организации постоянного обмена информацией и независимая оценка и анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит 23-26 января в Давосе (Швейцария). В нем принимают участие лидеры европейских, ближневосточных и азиатских государств.-0-