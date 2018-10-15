Участок автомагистрали во Франции построили из переработанного дорожного материала

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская компания Vinci построила первый в мире участок автомагистрали, полностью изготовленный из переработанных дорожных материалов, сообщает французский телеканал France 24.

"Полностью переработанная дорога" протяженностью в 1 км является частью автомагистрали A10 между Поном и Сент-Обеном на юго-западе Франции.

Представитель строительной компании Vinci подчеркнул, что производство сфокусировано на использовании вторичных материалов, а свежие, добытые из карьеров составляющие дорожного полотна не использовались ни на одном из этапов строительства дороги. Старые дорожные материалы полностью перерабатываются на специальной мобильной фабрике и превращаются в новую дорогу. Это, в свою очередь, снижает использование природных ресурсов, уменьшает углеродный след, а также сокращает выбросы парниковых газов на 50%. Благодаря тому, что грузовикам не нужно ехать в карьеры и обратно, значительно сокращается выброс углекислого газа.

Строительство мобильного завода стало ключевым фактором успеха проекта "полностью переработанной дороги". Ранее было невозможно производить асфальтовые смеси из 100% переработанных материалов за пределами обычных заводов. Благодаря мобильному заводу на месте было изготовлено 3 тыс. т материала, который использовали для строительства 1 км дороги.

Это далеко не первый случай применения в строительстве дорог вторичных материалов. В последние годы при дорожном строительстве и ремонте стали массово использовать пластиковые отходы. В Южной Индии с помощью таких вторичных материалов латают гигантские дорожные выбоины. В сентябре в голландском городе Зволле появилась первая в мире велосипедная дорожка протяженностью 30 м, на 70% изготовленная из переработанного пластика. При строительстве некоторых дорог в Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии использовались гранулы из пластиковых отходов, заменяющие часть битума в асфальтовой смеси.-0-