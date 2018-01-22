Учения по эвакуации на случай ракетного запуска впервые прошли в Токио

22 января, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. Учения по эвакуации населения в случае непосредственной угрозы от запуска баллистической ракеты впервые прошли в одном из районов японской столицы.

В учениях приняли участие более 300 человек. Сценарий предполагал, что некая страна запустила баллистическую ракету и существует вероятность, что она пролетит над территорией Японии. Сразу после этого сработала правительственная система экстренного оповещения населения J-Alert, о чем известили уличные громкоговорители. Также соответствующее сообщение было разослано по мобильной связи участникам учений.

В течение пяти минут они должны были укрыться под землей - в переходах, на двух станциях метро, а также на парковке. Спустя пять минут после первого оповещения система J-Alert вновь активизировалась, однако на этот раз это было связано с тем, что ракета покинула воздушное пространство Японии. Кроме того, по замыслу, на всех ветках токийской подземки было приостановлено движение поездов с целью проверки безопасности.

"Что касается проведенных нами учений, то я хотел бы выделить два главных момента, которые мы отработали. Первый из них - в какой форме лучше всего информировать население во время запуска баллистической ракеты, каким должно быть содержание экстренного сообщения. Второй - это непосредственно сам процесс эвакуации жителей в подземные помещения", - сказал представитель канцелярии премьер-министра Японии Хироюки Суэнага по окончании мероприятия.-0-