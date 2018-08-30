Ученые научились превращать любую группу крови в универсальную

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из университета Британской Колумбии (Канада, Ванкувер) нашли способ превращать донорскую кровь любой группы в кровь первой группы, которая является универсальной и подходит для переливания всем пациентам. Об этом сообщает канадский телеканал СВС News.
Отмечается, что биохимик университета Стивен Визерс добыл из бактерий кишечника человека 20 тыс. различных образцов ДНК и обнаружил, что некоторые из них способны вырабатывать ферменты, превращающие любой тип крови в универсальный донорский продукт.
По словам Стивена Визерса, новое открытие позволяет изменять группу крови человека в 30 раз быстрее, чем известные ныне способы. Визерс считает, что его успех связан с новыми технологиями метагеномики, недоступными его предшественникам. Эти технологии позволили ему выращивать и исследовать бактерии кишечника в больших количествах.
Новый метод канадских специалистов нуждается в более детальном исследовании, чтобы позволить использовать трансформируемую кровь в переливании. Однако ученые надеются, что в будущем их открытие поможет решить проблему дефицита донорской крови в мире.-0-
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