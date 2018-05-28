Ученые обнаружили в Антарктике подо льдом три огромных каньона

Международная группа ученых обнаружила в Антарктике три гигантских каньона, невидимых с поверхности под толщей льда и снега. Определить их местоположение помог специальный радар.

Найденные каньоны - так называемые троговые долины, образовавшиеся в результате движения ледника. Вероятно, подобный рельеф сформировался во время ледникового периода, когда лед, заполнявший весь континент, создавал причудливые природные формы. Длина самого большого из каньонов - более 300 км, ширина - 15 км. Остальные по длине почти вдвое меньше. Все они находятся под толщей льда на глубине около 2 км. Участки располагаются на так называемом ледоразделе - линии, разделяющей ледник на части, движение льда в которых направлено в разные стороны. Он тянется от Южного полюса до побережья Восточной Антарктики.

Открытие было сделано в рамках проекта PolarGAP, в рамках которого ученые из различных стран в полярных регионах исследовали гравитационное поле Земли и высоту поверхности Антарктики посредством новейших радиолокационных систем. Проект был частично финансирован Европейским космическим агентством.

В перспективе ученые планируют создать компьютерную модель, которая позволит спрогнозировать, как именно будет двигаться лед в случае потепления климата.