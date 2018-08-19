Ученые рассказали, кто похоронен в черном саркофаге в Египте

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время строительных работа в египетской Александрии был найден огромный саркофаг из черного камня, пролежавший на глубине пять метров под землей.

При вскрытии специалисты обнаружили три поврежденные водой мумии, захороненные примерно в IV—III в до н. э.

Несколько генетических экспертиз помогли установить их пол и предположительный возраст. Как сообщило министерство по делам памятников древности Египта, в гробнице сохранились останки двоих мужчин и женщины. Женщине на момент смерти было 20-25 лет, одному мужчине - 35-39, а второму - 40-44.

Отверстие, найденное в черепе одного из мужчин, по мнению ученых, явилось итогом трепанации черепа.-0-