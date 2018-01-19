Ученые разработали новую технологию ранней диагностики рака

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские и австралийские ученые разработали новый диагностический тест CancerSEEK, который выявляет на самых ранних стадиях восемь из десяти наиболее распространенных видов раковых заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в журнале Science.

Это событие разработчики называют "подлинным прорывом".

В клинических испытаниях нового метода диагностики по анализу крови приняли участие более 1 тыс. человек, у которых прежде с помощью других исследований был выявлен рак на ранней стадии. Применение разработанной технологии жидкостной биопсии CancerSEEK позволило подтвердить около 60% случаев заболевания раком легких и кишечника, свыше 70% случаев заболевания раком поджелудочной железы и желудка, 95% случаев заболевания раком печени и яичников.

Одним из главных достоинств CancerSEEK, как указывают медики, является практически полное отсутствие ложноположительных результатов, что, по словам австралийского онколога, "позволяет избежать ошибок, оказывающих сильное психологическое давление на людей и ведущих к дополнительным дорогостоящим диагностическим процедурам".

Испытания новой технологии будут продолжаться. Ученые прогнозируют, что уже через год-два ее начнут использовать лечащие врачи.-0-