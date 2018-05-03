Ученые создали новое соединение для лечения мышечной дистрофии

Новое соединение – производное рибонуклеиновой кислоты (РНК) получили ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС. Соединение оказалось эффективным в лечении лабораторных животных с мышечной дистрофией Дюшена - редким заболеванием, которое купирует двигательную активность.
Мышечная дистрофия Дюшена - генетическое заболевание. Ему присущи быстрое развитие мышечной дистрофии, приводящей к потере способности двигаться и впоследствии смерти. Этим заболеванием преимущественно болеют мальчики. Названо в честь французского невролога XIX в. Гийома Дюшена, впервые описавшего патологию. Каждый год в мире фиксируется 20 тыс. новых случаев мышечной дистрофии Дюшена.
В планах сибирских ученых - переход к опытам по коррекции мутаций в человеческом гене дистрофина с помощью новых соединений на культурах клеток человека и на генно-модифицированных животных.
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