Ученые выяснили влияние кетчупа на организм человека

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские ученые изучили влияние томатов на здоровье человека и пришли к выводу, что употребление в пищу кетчупа снижает риск возникновения рака желудка и кишечника, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mirror.

Исследование проводила группа биологов из Политехнического университета Валенсии. Их целью было определить воздействие овощей в сыром и приготовленном виде на организм. В результате выяснилось, что тушеные помидоры, добавляемые в соусы, полезнее, поскольку сохраняют специальное вещество - ликопин, которое усиливает действие пробиотиков, стимулирует рост полезных бактерий, оказывающих благотворное действие на микрофлору кишечника.

Кроме того, ликопин предотвращает окисление холестерина, а также снижает риск развития атеросклероза. Продукты с большим содержанием вещества защищают клетки организма от действия свободных радикалов, применяются для предотвращения развития некоторых видов рака. Употребление томатных соусов приводит к замедлению распространения зараженных раковых клеток и в конечном итоге к их гибели. Это позволяет снизить вероятность возникновения и развития рака желудка и кишечника.

Результаты эксперимента могут оказаться полезными для разработки специальных диет, сообщает издание.-0-