Ученым впервые удалось клонировать обезьян по методу овечки Долли

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай сообщил об успешном клонировании обезьян по методике, аналогичной эксперименту с овечкой Долли, передают информагентства.
Молекулярные биологи вырастили двух полноценных клонов одной обезьяны. Яванских макак с абсолютно одинаковыми ДНК назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа. Они родились в Институте нейробиологии Китайской академии наук в Шанхае.
"Подобные исследования проводятся впервые в мире. Эти результаты, возможно, позволят ученым создавать генетически единые популяции приматов", - информирует китайское агентство "Синьхуа".
Китайские ученые рассказали, что успешному клонированию предшествовало множество неудач и ошибок. Однако в итоге правильная методика была найдена.
Первым клонированным животным в мире стала овечка Долли. Животное клонировали с помощью переноса ядра из соматической клетки. Этот эксперимент провели более 10 лет назад, с тех пор ученым не удавалось клонировать таким образом приматов.-0-
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