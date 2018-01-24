Ученым впервые удалось клонировать обезьян по методу овечки Долли

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай сообщил об успешном клонировании обезьян по методике, аналогичной эксперименту с овечкой Долли, передают информагентства.

Молекулярные биологи вырастили двух полноценных клонов одной обезьяны. Яванских макак с абсолютно одинаковыми ДНК назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа. Они родились в Институте нейробиологии Китайской академии наук в Шанхае.

"Подобные исследования проводятся впервые в мире. Эти результаты, возможно, позволят ученым создавать генетически единые популяции приматов", - информирует китайское агентство "Синьхуа".

Китайские ученые рассказали, что успешному клонированию предшествовало множество неудач и ошибок. Однако в итоге правильная методика была найдена.

Первым клонированным животным в мире стала овечка Долли. Животное клонировали с помощью переноса ядра из соматической клетки. Этот эксперимент провели более 10 лет назад, с тех пор ученым не удавалось клонировать таким образом приматов.-0-