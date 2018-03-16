Учитель ОБЖ ранил троих учеников, показывая как обращаться с оружием

Учитель средней школы в Калифорнии (США) Деннис Александер ранил трех учеников во время урока по правилам безопасности. Мужчина показывал ученикам пистолет и нажал на спусковой крючок, проверяя заряжено ли оружие. В стволе действительно оказался патрон.

Выстрел он произвел в потолок. Пуля срикошетила и осколками ранила троих старшеклассников. Это не вызвало прекращение урока и раненые школьники терпеливо дожидались звонка.

Ранения, к счастью, оказались легкими и серьезная медпомощь ученикам не понадобилась. Родителей, однако, возмутило безрассудство преподавателя. Его отстранили от уроков и отправили в академический отпуск. Наказание для него выберет администрация.