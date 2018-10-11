Угроза цунами объявлена после землетрясения у побережья Папуа-Новой Гвинеи

11 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Угроза цунами объявлена сегодня в Тихом океане после землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Папуа-Новой Гвинеи, сообщил Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.

Возможно возникновение опасных волн цунами на расстоянии до 300 км от эпицентра подземных толчков. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 30 км в 117 км к востоку от города Кимбе с населением около 19 тыс. человек.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате подземного толчка не поступала.-0-