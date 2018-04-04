Украина начала оформление электронных виз для иностранцев

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) для въезда в страну с деловой или туристической целью. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Проект реализуется в Украине впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере. Министерством иностранных дел разработан максимально упрощенный процесс получения электронной визы, который одновременно позволяет осуществлять эффективный миграционный контроль.

Для оформления электронной визы необходимо: заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить банковской картой консульский сбор на сайте и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Время оформления - до 9 рабочих дней, стоимость - $65, срок действия - разовая виза до 30 дней. Электронные визы вводятся для граждан 46 стран.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска.-0-