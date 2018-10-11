Украина получила решение о предоставлении Томоса об автокефалии

11 октября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.

Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания Томоса некоторой части "материнской" церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.

"Обновить решение, принятое ранее Вселенским патриархатом, о предоставлении автокефалии церкви в Украине", - говорится в решении, подписи под которым поставили 12 членов Синода и Вселенский патриарх Варфоломей. Решение зачитал митрополит Франции Эммануил Галльский.

Также, согласно документу, Синод удовлетворил просьбу патриарха Филарета и признал главу УПЦ Киевского патриархата каноническим иерархом православной церкви. В каноническом статусе восстановлен и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Москвой в 1686 году.

Члены Синода призывали все причастные стороны избегать возникновения конфликтных ситуаций.-0-