Украинец протаранил дом в Польше, где находились трое детей

ДТП произошло в поселке Дорогуча. По сообщениям местных информагентств, транспортное средство съехало с трассы, снесло ограждение и врезалось в жилой дом.

Удар пришелся на детскую комнату, в которой спал годовалый ребенок. Помимо него в доме находилось еще двое детей.

В результате инцидента никто не пострадал. Водителем фуры является 47-летний гражданин Украины. По всей вероятности он уснул за рулем и при этом был трезв.