Украинские судьи впервые будут проходить полиграф

27 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Впервые в судебной системе Украины судьи будут проходить полиграф. Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк.

"Для того чтобы обезопасить судей Высшего антикоррупционного суда от сомнений в их безупречной репутации, впервые в Украине, в судебной системе имею в виду, вводится психофизиологическое исследование. Фактически это полиграф, который показывает по соответствующим критериям, данным, обманывает человек или говорит правду. Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которую судебная система еще не знала", - сказал он.-0-