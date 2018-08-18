Украинский автобус перевернулся в Польше

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с украинцами перевернулся в Польше, в результате аварии три человека погибли и 51 госпитализирован, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на польский телеканал TVN24.

В том числе девять человек получили серьезные ранения.

Автобус с украинской регистрацией перевозил туристов из Львова, в их числе были дети. Направляясь к границе со Словакией, он упал со склона в Подкарпатском воеводстве и перевернулся.-0-