Украинский автобус перевернулся в Польше

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с украинцами перевернулся в Польше, в результате аварии три человека погибли и 51 госпитализирован, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на польский телеканал TVN24.
В том числе девять человек получили серьезные ранения.
Автобус с украинской регистрацией перевозил туристов из Львова, в их числе были дети. Направляясь к границе со Словакией, он упал со склона в Подкарпатском воеводстве и перевернулся.-0-
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