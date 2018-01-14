Украинский врач освобожден из плена в Ливии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинского врача, похищенного вооруженной группировкой в Ливии, освободили из плена, сообщают информагентства со ссылкой на посольство Украины в Тунисе.
"Тринадцатого января 2017 года в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в очередной раз призывает всех украинцев, находящихся в Ливии, немедленно покинуть территорию этой страны.-0-
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