Украинский врач освобожден из плена в Ливии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинского врача, похищенного вооруженной группировкой в Ливии, освободили из плена, сообщают информагентства со ссылкой на посольство Украины в Тунисе.

"Тринадцатого января 2017 года в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в очередной раз призывает всех украинцев, находящихся в Ливии, немедленно покинуть территорию этой страны.-0-