Умер 24-летний участник "Comedy Баттл" Андрей Жмакин

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник юмористического шоу "Comedy Баттл" Андрей Жмакин умер в ночь на 11 апреля. Об этом сообщается на странице "ВКонтакте" Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ).
"После судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности... Ему было 24 года", - говорится в сообщении.
Андрей Жмакин обрел известность благодаря участию в шоу "Открытый микрофон" и "Comedy Баттл" на телеканале ТНТ. У юмориста осталась четырехлетняя дочь.-0-
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