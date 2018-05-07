Умер актер и режиссер Юрий Томошевский

Главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский погиб 5 мая в Германии во время гастролей. Заслуженному деятелю искусств России был 61 год, и перед гастролями он чувствовал себя хорошо. Причиной гибели стал несчастный случай.

Юрий Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, окончил актерский факультет московского ГИТИСа, служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. В 1987 году при поддержке Товстоногова открыл театр-студию "Приют комедианта".

В 2005 году возглавил Государственную филармонию Санкт-Петербурга для детей и юношества, руководил коллективом "Романтического театра Юрия Томошевского", создателем которого являлся.

Режиссер Юрий Томошевский поставил более 50 спектаклей, был режиссером фильмов "Кинфия" и "Владимир Святой", лауреатом российских и международных фестивалей и премий, среди которых "Ника" - в номинации "Режиссер года".

О месте и дате похорон Томошевского будет объявлено позже.