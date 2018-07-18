Умер актер из сериала "Улицы разбитых Фонарей"

Заслуженный артист России Владислав Жуковский умер в Красноярске 17 июля на 75-м году жизни после продолжительной болезни.
Первой ролью Жуковского в кино стал разбойник в сказке "Морозко", которую сняли в 1964 году.
Известность актеру принесли фильм "Емельян Пугачев" и сериал "Улицы разбитых фонарей".
Кроме актерской деятельности, Владислав Яковлевич прославился как педагог Красноярского государственного института искусств.
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