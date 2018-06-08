Умер американский фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан

Военный фотокорреспондент из США Дэвид Дуглас Дункан умер на 103-м году жизни во французском городе Грасс. Причиной смерти стала болезнь.
— Он снимал всю жизнь. Был великим фотографом и великим человеком. А еще большим другом Пабло Пикассо, в связи с чем сделал немало его замечательных портретов, — сказал о нем директор музея Пикассо в Антибе Жан-Луи Андраль. Дуглас Дункан известен фотоработами, сделанными во время Второй мировой, Корейской войны и войны во Вьетнаме. В 1960 году он стал автором книги "Кремль" с цветными фотографиями российского искусства.
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