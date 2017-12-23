Умер американский космонавт Маккэндлесс, первым вышедший в космос без страховки

Брюс Маккэндлесс, считавшийся первым в истории астронавтом, вышедшим в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на NASA.
В первом свободном полете космонавт пребывал около 6 часов, не имея связи с кораблем. Долгое время он служил в ВМС, а затем прошел отбор в космонавты. Маккэндлесс также принимал участие в установке телескопа "Хаббл".
Выход в открытый космос без страховки состоялся во время первого полета Маккэндлесса в 1984 году. Он использовал специально разработанное NASA устройство. Максимальная дистанция, на которую космонавт удалился от корабля, составила 90 метров.
Впоследствии NASA запретила устройство MMU, посчитав его слишком опасным.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN