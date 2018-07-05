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СМИ Беларуси

Умер американский телеведущий Эд Шульц - СМИ

В мире 05.07.2018 | 21:51
Эд Шульц. Фото из архива
Эд Шульц. Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ сообщают о смерти американского телеведущего и политического комментатора Эда Шульца.

По данным онлайн-портала The Wrap, телеведущий ушел из жизни в возрасте 64 лет в Вашингтоне.

Шульц начал карьеру в городе Фарго (штат Северная Дакота), затем стал работать на телеканале MSNBC ведущим передачи Ed Show. Шоу было закрыто в 2015 году. В январе 2016 года Шульц был ведущим RT America - американского филиала российской телекомпании.-0-

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смерть известных людей, США, телевидение
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