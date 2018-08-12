Умер Анатолий Узденский

Народный артист России Анатолий Узденский скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского театра "Современник". Анатолий Узденский умер в Новосибирске во время отпуска. О причине смерти пока информации нет.
Похоронят актера в Москве, но о дате и времени погребения будет сообщено дополнительно.
В "Современнике" Узденский служил с 2005 года. В театре он играл роли в спектаклях "Джентльмен", "Шарманка", "Три сестры", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища".
Также актер снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.
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