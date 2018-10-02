Умер артист эстрады Роман Карцев

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве в возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист России, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев, сообщает РБК.

Отмечается, что о месте и времени церемонии прощания с артистом будет объявлено позже.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. В 1960 году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого.

В начале 1960-х годов артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1970 году все трое - Карцев, Ильченко и Жванецкий - стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а дуэт Карцев - Ильченко с тех пор стал знаменит на всю страну. С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр.

После смерти своего постоянного партнера Виктора Ильченко Карцев отказался от всех предложений создать дуэт с кем-либо из других артистов, он много раз заявлял, что его партнера и друга заменить не кем. С тех пор Карцев выступал с моноспектаклями и одиночными номерами.

Карцев запомнился зрителями и своими киноролями. В частности, он создал запомнившиеся зрителям образы в фильмах Эльдара Рязанова "Небеса обетованные", "Предсказание" и "Старые клячи", Владимира Бортко "Собачье Сердце" и "Мастер и Маргарита", в фильме-мюзикле Владимира Аленикова "Биндюжник и король" и других.-0-