Умер балетмейстер Валентин Манохин

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балетмейстер, танцовщик и педагог Валентин Манохин ушел из жизни в Санкт- Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщает информационный телеканал RT.

Манохин родился в 1940 году в Туркменской СССР. В Советском Союзе наибольшую известность он приобрел как постановщик танцев в кинофильмах киностудий имени Горького,"Ленфильм" и "Мосфильм".

Среди известных широкой общественности работ балетмейстера - постановка танцев в фильмах "Опасные гастроли" с Высоцким и "Волшебный фонарь", где снялась Гурченко. Манохин работал с режиссером Евгением Гинзбургом. Он ставил танцевальные номера в спектаклях, которые показывали на сценах мюзик-холлов в Ленинграде и Киеве.

В 90-х балетмейстер в Испании, Израиле и Италии занимался постановками танцев и преподавательской деятельностью.-0-