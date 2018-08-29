Умер балетмейстер Валентин Манохин

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балетмейстер, танцовщик и педагог Валентин Манохин ушел из жизни в Санкт- Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщает информационный телеканал RT.
Манохин родился в 1940 году в Туркменской СССР. В Советском Союзе наибольшую известность он приобрел как постановщик танцев в кинофильмах киностудий имени Горького,"Ленфильм" и "Мосфильм".
Среди известных широкой общественности работ балетмейстера - постановка танцев в фильмах "Опасные гастроли" с Высоцким и "Волшебный фонарь", где снялась Гурченко. Манохин работал с режиссером Евгением Гинзбургом. Он ставил танцевальные номера в спектаклях, которые показывали на сценах мюзик-холлов в Ленинграде и Киеве.
В 90-х балетмейстер в Испании, Израиле и Италии занимался постановками танцев и преподавательской деятельностью.-0-
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