Умер британский лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол, родившийся на Тринидаде, умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association.

"Он был гигантом во всем, чего достигал, и он умер в окружении тех, кого он любил", - сообщила супруга покойного Надира. По ее словам, Найпол "прожил жизнь, которая была полна удивительного творчества".

Видиадхар Найпол родился 17 августа 1932 года в городе Чагуанас на Тринидаде и Тобаго, когда архипелаг еще был британской колонией. Будущий писатель был удостоен правительственной стипендии, что дало ему право учиться в любом из университетов стран Британского содружества. В итоге он выбрал Оксфорд, а с 1954 года поселился в Лондоне.

Найпол написал более 30 книг. Самыми известными его произведениями стали романы "Дома для мистера Бисваса" и "Территория тьмы".

В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии за роман "В подвешенном состоянии", в 1993 году - первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году - Нобелевской премии.-0-