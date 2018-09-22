Умер британский музыкант Чес Ходжес

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский музыкант Чес Ходжес, участник поп-рок дуэта Chas and Dave, скончался 22 сентября после тяжелой болезни на 75-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter. В последнее время артист лечился от рака пищевода. У Чеса Ходжеса возник синдром полиорганной недостаточности, и он скончался во сне рано утром.

Ходжес родился в Лондоне в 1943 году и начинал как приглашенный музыкант в нескольких коллективах. В 70-х годах он создал дуэт с музыкантом Дейвом Пикоком, в 1975 году они записали дебютный альбом "One Fing 'n' Annuver". Музыканты, как указано на сайте группы, записывали "исключительно остроумные песни о жизни в Лондоне, исполненные с сильной любовью ко всему английскому".-0-