Умер бывший администратор и экс-участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов

На 66-м году жизни 6 мая скончался директор и администратор группы "Воскресение", бывший администратор и экс-участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов. Об этом сообщило ТАСС.
Сообщается, что Владимир Сапунов болел много лет. Долгие годы передвигался в инвалидной коляске, но продолжал руководить, вести дела "Машины времени" и "Воскресения" как директор.
Владимир Сапунов занимал пост директора - администратора группы "Машина времени" с 1994 по 2017 год, группы "Воскресение" с 1993 года.
О дате и месте прощания будет объявлено позже.
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