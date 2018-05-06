Умер бывший администратор и экс-участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов

На 66-м году жизни 6 мая скончался директор и администратор группы "Воскресение", бывший администратор и экс-участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов. Об этом сообщило ТАСС.

Сообщается, что Владимир Сапунов болел много лет. Долгие годы передвигался в инвалидной коляске, но продолжал руководить, вести дела "Машины времени" и "Воскресения" как директор.

Владимир Сапунов занимал пост директора - администратора группы "Машина времени" с 1994 по 2017 год, группы "Воскресение" с 1993 года.

О дате и месте прощания будет объявлено позже.